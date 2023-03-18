Агент: Арбузов ждёт своего шанса в основном составе ЦСКА
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, высказался о привлечении футболиста к основному составу армейцев.
«Ярослав работает так же, как и все остальные, ждёт своего шанса. Пока он тренируется и в первой, и во второй командах. Посмотрим, как будет. Он молод, всему своё время», — приводит слова Алексея Сафонова «РБ Спорт».
19-летний Ярослав Арбузов на зимних тренировочных сборах отличился забитым мячом в контрольном матче с сербским «Партизаном». Арбузов принёс победу ЦСКА со счётом 2:1. Встреча состоялась 27 января. В текущем сезоне полузащитник провёл 14 матчей в Молодежной футбольной лиге, в которых отметился одной результативной передачей.
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