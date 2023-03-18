Абаскаль: не назову игру с «Оренбургом» худшим матчем «Спартака» под моим руководством

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).
«Конечно, не могу назвать игру с «Оренбургом» худшим матчем «Спартака» под моим руководством. Худший — это когда ты не бьёшь по воротам, а соперник полностью контролирует игру и не даёт ничего сделать. У нас были моменты, мы вели игру на половине соперника — был виден характер игроков.
Я не тот человек, который судит только по результату. Всё-таки результат нужно заслужить. Не бывает так, что если мы победили, то я феноменальный тренер. Как и наоборот, если проиграли», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 20 матчей. «Оренбург» поднялся на шестую строчку, заработав 31 очко. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 18 марта 2023
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