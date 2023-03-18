Конте: последние 20 лет в «Тоттенхэме» один владелец, при котором не брали трофеи. Почему?

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после упущенной победы над «Саутгемптоном» (3:3) в матче 28-го тура Премьер-лиги яростно раскритиковал клуб и его владельца Дэниела Леви за отсутствие изменений в команде.

«Клуб несёт ответственность за трансферный рынок, ответственность также несёт тренер. Но игроки, что же игроки? Я вижу только 11 человек, которые играют сами за себя. Сейчас впереди в АПЛ 10 игр, и кто-то думает, что с таким настроем мы сможем бороться, за что же — седьмое, восьмое место? Что это?! Я не привык бороться за это.

Здесь к этому привыкли. Они не играют во что-то важное. Они не хотят играть под давлением, они не хотят играть в состоянии стресса. Здесь хотят, чтобы всё было легко. На протяжении 20 лет в команде один и тот же владелец, но они никогда ничего не выигрывали. Почему? Каждый сезон проходит одинаково, независимо от того, кто тренер.

Если они хотят продолжать в том же духе, они могут сменить много менеджеров, но ситуация не поменяется. Поверьте мне», — приводит слова Конте Football Italia.