«Мы не команда. Я вижу только 11 эгоистов». Конте — об упущенной победе «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте раскритиковал своих игроков после упущенной победы над «Саутгемптоном» (3:3) в матче 28-го тура Премьер-лиги. За 15 минут до конца «шпоры» вели 3:1, но в итоге сыграли вничью.

«Худшая ситуация — это то, что происходило на поле. Что происходило последние несколько месяцев. Что происходит в моём втором сезоне здесь. Я думаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы высказался, потому что считаю, что наше сегодняшнее выступление неприемлемо.

Думаю, что лучше углубиться в проблему — мы не команда. У нас 11 игроков, которые выходят на поле. Но я вижу эгоистичных футболистов, которые не хотят помогать друг другу и не вкладывают душу.

В этом сезоне по сравнению с прошлым сейчас мы хуже в этом аспекте. Когда вы не команда, вы не можете стать лучше. Не забывайте, что мы играли против команды «Шеффилд Юнайтед» с молодыми игроками и выбыли», — приводит слова Конте Football Italia.