Гвардиола о замене Холанда: я убрал его с поля, чтобы защитить рекорд Месси в Кубке Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил о причине замены Эрлинга Холанда в матче с «Бёрнли». Испанский тренер заменил норвежца на 63-й минуте, несмотря на хет-трик норвежца. Матч закончился со счётом 6:0 в пользу команды из Манчестера.

«Я убрал его с поля, чтобы защитить рекорд Месси в Кубке Англии», — приводит слова Гвардиолы после матча Goal.com.

Легендарный тренер в своём ответе сделал отсылку на предположения журналистов о причине замены норвежского нападающего в ответном матче 1/8 финала против «Лейпцига». Эрлинг Холанд показал потрясающее выступление, забив пять голов, но был заменён на 63-й минуте, тем самым, лишившись возможности забить шестой гол, чего не удавалось никому в истории плей-офф ЛЧ. Пять голов в играх навылет главного европейского клубного турнира забивали ранее только Лионель Месси и Луис Адриано.

Исходя из этого, некоторые журналисты сделали вывод, что заменой Холанда Пеп оберегает рекорд Месси. Гвардиола ответил, что не знал об этом рекорде и сделал перестановки с целью дать игровую практику игрокам скамейки.