Орещук: мне нравится, как играет «Динамо» с Тюкавиным на острие

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, забившего единственный мяч во встрече с «Уралом» (1:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тюкавин здорово играет уже давно. Я уверен, что он выбил себе место в составе своей игрой. Совсем другой футбол показывает «Динамо» с Тюкавиным. Очень быстрый, вертикальный, динамичный. Мне нравится тот футбол, в который играет «Динамо» с Тюкавиным на острие», – приводит слова Орещука Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Тюкавин сыграл в 19 матчах в составе «Динамо», забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Также на его счету один забитый мяч в девяти матчах Фонбет Кубка России.
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