Экс-форвард «Зенита» Юри Алберто впервые вызван в сборную Бразилии

Бывший форвард «Зенита» Юри Алберто, ныне выступающий за «Коринтианс», впервые получил вызов в сборную Бразилии.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Рамон Менезес вызвал на товарищеский матч с Марокко бывшего форварда «Зенита» Юри Алберто и защитника «Ювентуса» Бремера. Игроки призваны заменить получивших повреждения форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона и защитника «ПСЖ» Маркиньоса, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Для 22-летнего Алберто это первый вызов во взрослую сборную Бразилии, Бремер вызывается в национальную команду с прошлого сезона и был в составе команды на чемпионате мира в Катаре.

Товарищеский матч между сборными Марокко и Бразилии пройдёт в Танжере (Марокко) 25 марта.