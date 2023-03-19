Экс-форвард «Зенита» Юри Алберто впервые вызван в сборную Бразилии
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Бывший форвард «Зенита» Юри Алберто, ныне выступающий за «Коринтианс», впервые получил вызов в сборную Бразилии.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Рамон Менезес вызвал на товарищеский матч с Марокко бывшего форварда «Зенита» Юри Алберто и защитника «Ювентуса» Бремера. Игроки призваны заменить получивших повреждения форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона и защитника «ПСЖ» Маркиньоса, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
Для 22-летнего Алберто это первый вызов во взрослую сборную Бразилии, Бремер вызывается в национальную команду с прошлого сезона и был в составе команды на чемпионате мира в Катаре.
Товарищеский матч между сборными Марокко и Бразилии пройдёт в Танжере (Марокко) 25 марта.
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