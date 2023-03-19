Баринов ответил, есть ли сейчас в «Локо» футболисты, которых можно обвинить в безразличии

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, остались ли в команде игроки, которые проявляют безразличие к клубу.
«Уменьшилось ли количество людей в команде, которым всё равно (в оригинале использовано непечатное выражение. — Прим. «Чемпионата»)? Не буду говорить о том, что было в прошлом году. Все против «Краснодара» были молодцы — все бились и довольны. Правда, болельщиков на стадионе не хватает, но что поделать. Поэтому весь наш фанатский актив тоже поздравляю с этой победой, потому что на матчах Кубка было супер по атмосфере.
Но сейчас как у капитана у меня нет претензий к ребятам по самоотдаче. Все сражались. Особенно во втором тайме с «Краснодаром» (улыбается)», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 19 марта 2023
-
16:25
-
16:25
-
16:06
-
16:05
-
15:53
-
15:50
-
15:39
-
15:31
-
15:29
-
15:20
-
15:09
-
15:00
-
14:45
-
14:39
-
14:32
-
14:30
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
13:51
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:28
-
13:12
-
13:07
-
13:03
-
12:52
-
12:52
-
12:46
-
12:39
-
12:22
-
12:10
-
12:07
-
12:00