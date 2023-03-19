Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов ответил, есть ли сейчас в «Локо» футболисты, которых можно обвинить в безразличии

Баринов ответил, есть ли сейчас в «Локо» футболисты, которых можно обвинить в безразличии
Комментарии

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, остались ли в команде игроки, которые проявляют безразличие к клубу.

«Уменьшилось ли количество людей в команде, которым всё равно (в оригинале использовано непечатное выражение. — Прим. «Чемпионата»)? Не буду говорить о том, что было в прошлом году. Все против «Краснодара» были молодцы — все бились и довольны. Правда, болельщиков на стадионе не хватает, но что поделать. Поэтому весь наш фанатский актив тоже поздравляю с этой победой, потому что на матчах Кубка было супер по атмосфере.

Но сейчас как у капитана у меня нет претензий к ребятам по самоотдаче. Все сражались. Особенно во втором тайме с «Краснодаром» (улыбается)», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
Капитан «Локомотива» Баринов в нецензурной форме обвинил одноклубников в безразличии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023