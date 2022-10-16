Капитан «Локомотива» Баринов в нецензурной форме обвинил одноклубников в безразличии

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что некоторым его партнёрам по команде было всё равно на результаты клуба.
«Мы не были в этой ситуации, не знали, что делать. Не могу сказать за остальных. Но на некоторых смотришь и такое ощущение, что им [всё равно] (в оригинале более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Баринова «РБ Спорт».
Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0.
Перед этим матчем «Локомотив» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андрей Фёдоров.
После 13 туров «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Динамо». Матч состоится 22 октября.
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