И. Федотов — о Михайлове из «Пари НН»: в РПЛ налажена система протоколов. Не верю в сбой

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал возможное техническое поражение «Пари НН» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:1) из-за присутствия на поле полузащитника Ярослава Михайлова, который должен был пропускать игру из-за перебора жёлтых карточек.

«У судьи в РПЛ есть электронный протокол. В случае с Бариновым был Кубок России, за который отвечает РФС. А здесь если игрок не имеет права принять участие в матче, то он физически не может попасть в протокол. Его нельзя просто занести в систему.

Всегда было так: начальник команды забивает футболиста, и система говорит — нет, его нельзя. Тогда игрока убирают и начинают проверять. Эта система налажена давно, и я не верю, что именно перед матчем «Пари НН» — «Торпедо» произошёл какой-то внезапный сбой. Такого никогда не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.