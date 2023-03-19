Защитник ЦСКА Мойзес: очень ценим победу над «Зенитом». В раздевалке была эйфория
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Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:0).
«Сегодня мы играли с лидером нашего чемпионата: командой, которая является уже на протяжении нескольких лет чемпионом России. У них очень качественный состав. Поэтому в раздевалке была эмоциональная атмосфера, царили радость и эйфория. Мы эту победу очень ценим», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и сравняться по этому показателю с «Динамо», которое занимает четвёртое место РПЛ. «Зенит» с 48 очками остался на первом месте, его отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет семь очков.
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