Эдуард Сперцян прокомментировал слухи об интересе со стороны «Милана»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян отреагировал на информацию СМИ о том, что им интересуется «Милан».
«Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда. Где бы я хотел играть? Пока не знаю. У меня есть мечта, но, пока я в «Краснодаре», хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть. Как будет дальше — посмотрим», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».
Ранее о переговорах «Милана» и «Краснодара» о переходе Сперцяна сообщил российский журналист Иван Карпов. По его словам, стороны обсуждали сумму трансфера армянского футболиста. Итальянский клуб предлагает за Сперцяна € 8 млн, российский хочет выручить € 12 млн. Предполагаемый трансфер мог бы состояться уже ближайшим летом. Позже спортивный директор итальянского клуба опроверг данную информацию.
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