Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян прокомментировал слухи об интересе со стороны «Милана»

Эдуард Сперцян прокомментировал слухи об интересе со стороны «Милана»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян отреагировал на информацию СМИ о том, что им интересуется «Милан».

«Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда. Где бы я хотел играть? Пока не знаю. У меня есть мечта, но, пока я в «Краснодаре», хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть. Как будет дальше — посмотрим», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Ранее о переговорах «Милана» и «Краснодара» о переходе Сперцяна сообщил российский журналист Иван Карпов. По его словам, стороны обсуждали сумму трансфера армянского футболиста. Итальянский клуб предлагает за Сперцяна € 8 млн, российский хочет выручить € 12 млн. Предполагаемый трансфер мог бы состояться уже ближайшим летом. Позже спортивный директор итальянского клуба опроверг данную информацию.

Новость по теме
Сперцян заявил, что Армению ждёт исторический матч с Турцией в рамках отбора на Евро-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023