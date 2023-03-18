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Сперцян заявил, что Армению ждёт исторический матч с Турцией в рамках отбора на Евро-2026

Сперцян заявил, что Армению ждёт исторический матч с Турцией в рамках отбора на Евро-2026
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от предстоящих матчей за национальную команду в отборочном цикле к чемпионату Европы 2024 года. Сборная Армении проведёт матчи с Турцией (25 марта) и Кипром (28 марта).

«Настрой на сборную? У нас очень важный матч. Можно сказать, исторический. Надо переключаться и готовиться к играм сборной. Возможно ли выйти из этой группы? Всегда возможно», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

22-летний Эдуард Сперцян родился в российском Ставрополе, но принял решение выступать за сборную Армении, за которую дебютировал в марте 2021 года. В 13 матчах за команду на счету полузащитника три гола и одна результативная передача.

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