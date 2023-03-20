Канчельскис — о Захаряне в «Челси»: это бред глупых людей, сидящих в «Доме-2». Сказочники

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис резко высказался о перспективах перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси», заявив, что если бы в английском клубе хотели купить россиянина, то нашли бы способ.

«Прекращайте. Вы слушаете этих глупых людей, которые сидят в «Доме-2». Это же такой бред. Послушайте, если бы Захаряна захотели купить, то купили бы. Если бы хотели, то любые пути бы нашли. Сказочники это всё рассказывают», — приводит слова Канчельскиса «РИА Новости Спорт».

19-летний Захарян был связан с трансфером в «Челси» прошлым летом, однако переход не состоялся по экономическим причинам. В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Динамо» 27 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач.