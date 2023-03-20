Канчельскис: все прекрасно знают о договорняках России на ЧМ-2018, но боятся сказать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал свои слова о договорных матчах сборной России со своими соперниками на домашнем чемпионате мира 2018 года, заявив, что футбольные люди знают правду, но боятся говорить об этом, занимаясь популизмом.

«Я не говорил именно про сборную Испании. Я говорил про весь чемпионат мира. Думаю, не надо эту тему затрагивать, потому что тогда подняли её, дураков достаточно – сказали, что меня завербовали. У нас идиотов много с больным воображением. Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом», – приводит слова Канчельскиса «РИА Новости Спорт».