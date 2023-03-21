«Это не то, что было при Березуцком». Форвард ЦСКА Фёдор Чалов — о позиции на поле

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своей роли на поле при Владимире Федотове.
«Играю на фланге? Да, поменялась немного позиция, но, если сравнивать с временем при Березуцком, там была чуть-чуть иная роль, больше полузащитник. Сейчас я, наверное, как второй нападающий. Нападающий в оттяжке», — сказал Чалов в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
24-летний Фёдор Чалов не вызван в сборную России на товарищеские матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта). Футболист признался, что отпустил эту тему, а сейчас сконцентрирован на отдыхе. 25 марта ЦСКА проведёт товарищеский матч с 2DROTS, а 2 апреля встретится на выезде с «Факелом».
В нынешнем сезоне Чалов стал автором 12 голов и двух результативных передач в 20 матчах Российской Премьер-Лиги.
- 21 марта 2023
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