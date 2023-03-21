Карпин: я всех игроков «Ростова» люблю и ценю. Но объективно разве этот состав на топ-3?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о целях и задачах южной команды на сезон-2022/2023.

«Задача – это то, что надо выполнить. Цель – это то, к чему надо стремиться. Задача – не попасть в стыки. Она как стояла, так и стоит. Думаю, задачу эту мы уже выполнили. А теперь есть цель – выигрывать каждый матч и оказаться как можно выше. Если вдруг окажемся в тройке – замечательно. Окажемся вторыми – вообще чудеса. Будем в пятёрке – ну, тоже хорошо.

Сказать, что все от пятёрки будут счастливы, нельзя. Но, опять же, все будут счастливы, если мы финишируем в тройке. Но какое третье место? Какое второе место? Со всеми нашими ростовскими проблемами… У кого ещё нет иностранцев? В «Спартаке» иностранцы есть, аэропорт есть, болельщики полсезона ходили. Я всех футболистов «Ростова» люблю и ценю, они прекрасные и самые лучшие. Но если объективно говорить, то состав по силе разве на место в тройке? Поэтому говорить «мы обязаны быть в тройке» — это бред», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Фабрика футбола».