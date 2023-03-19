Команда Карпина идёт на рекорд по пенальти в РПЛ. Как «Ростов» их зарабатывает?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин создал самую уникальную команду в РПЛ. Как минимум с точки зрения способности зарабатывать 11-метровые. В этом чемпионате в ворота соперников «Ростова» было назначено 12 пенальти за 19 туров. Команда Карпина почти наверняка побьёт рекорд, который принадлежит сразу двоим – «Крыльям Советов» и «Краснодару». Самарцы пробили с «точки» 13 раз в сезоне-2004, а краснодарцы – в прошлом чемпионате.

«Ростов» с гигантским отрывом опережает своих ближайших преследователей «Сочи» и «Динамо» (по семь ударов с «точки»). Более того, ростовчане и в Кубке России стабильно зарабатывают пенальти. Четыре – в восьми матчах. Таким образом, в нынешнем сезоне команда Карпина исполняла 11-метровые уже 16 (!) раз. В чём же феномен «Ростова»? Почему лидеры РПЛ по результативности – «Зенит» и «Спартак» – даже близко не подобрались к южанам по количеству пенальти? Давайте попробуем разобраться, как «Ростов» поставил на поток сбор фолов в чужой штрафной.

Прежде всего немного статистики. Команда Карпина реализовала 14 из 16 ударов с «точки». Основной пенальтист – Дмитрий Полоз, у которого семь голов. Максим Осипенко забил три мяча, Роман Тугарев – два, центрфорварды ростовчан Николай Комличенко и Егор Голенков – по одному.

А вот главный умелец зарабатывать пенальти в «Ростове» – Комличенко. Его падения регулярно вызывают дискуссии, тем не менее Николай собрал на себе уже восемь нарушений в чужой штрафной. Иным словами, половину своих 11-метровых команда Карпина получила благодаря нападающему сборной России. Дважды фолили на Хорене Байрамяне, по разу на Полозе, Голенкове, Евгении Чернове, Денисе Терентьеве и Андрее Ланговиче. Однажды соперник сам «привёз», сыграв рукой: это был Гленн Бейл.

Теперь попробуем как-то классифицировать ситуации, в которых «Ростов» зарабатывает пенальти. Надо заметить, что почти во всех случаях 11-метровые в ворота соперников ростовчан кажутся поставленными по делу.

Искусственно команду Карпина на третье место не вытягивали, что доказывает и разбор судейских ошибок (связанных не только с фолами в штрафной) от «Чемпионата»: пять в пользу «Ростова», четыре – против. Разве что пенальти в ворота «Торпедо» в 8-м туре все признали очевидным ляпом рефери. Эксперт «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов разобрал этот эпизод с единоборством Олега Кожемякина и Комличенко:

«Пенальти в ворота «Торпедо» вообще не было. Была борьба двух игроков с применением рук. Игрок «Ростова» даже вытягивал на себя защитника и заваливал его, попал рукой по шее. Надо было продолжить игру, просто оба игрока упали».

Всего же «Ростов» заработал пять пенальти в похожих моментах с захватом атакующих игроков руками со стороны защитников.

Александр Эктов из «Оренбурга» сфолил на Комличенко.

Артём Мещанинов из «Сочи» неласково обошёлся с тем же Комличенко.

Мацей Рыбус из «Спартака» нарушил правила на Байрамяне.

Кроме того, в Кубке России динамовец Роберто Фернандес раньше времени стал требовать футболку Комличенко. Почувствовав захват, центрфорвард тут же упал в штрафной.

Дважды ростовчане зарабатывали пенальти после того, как соперники «распускали руки». Причём оба раза доставалось от игроков «Пари НН». Мамаду Майга влепил по лицу Чернову.

Даниил Корнюшин сделал больно Голенкову.

Однажды к 11-метровому привёл наступ со стороны противника. Егор Филипенко из «Урала» попал не по мячу, а по ноге Комличенко. К слову, в том же матче Николай пытался заработать ещё один пенальти, но судьи разобрались, что хитрый нападающий сам зацепился за ногу своего опекуна – фола не было.

Но чаще всего пенальти в пользу «Ростова» назначались после единоборств, которые завершались ударами в штрафной по ногам. Таких эпизодов – семь.

Александр Павловец из «Оренбурга» не по правилам помешал прорваться к воротам Полозу.

Кирилл Кравцов из «Сочи» опоздал и сбил Терентьева.

Кайо из «Краснодара» уронил на входе в штрафную Комличенко.

Фернандо Костанца тоже с фолом остановил Комличенко.

В Кубке России похожие нарушения на ростовчанах совершили Денис Осокин из «Динамо», Кирилл Фольмер из «Ахмата» и Вячеслав Подберёзкин из «Урала».

Невозможно поверить, что рекордное количество заработанных пенальти – простое стечение обстоятельств. А множество однотипных эпизодов – совпадение. Едва ли всё дело в том, что форварды «Ростова» быстрее и резче оппонентов или сама команда атакует эффективнее остальных. На самом деле в тренерском штабе Карпина собраны специалисты, уделяющие огромное внимание деталям. Например, Виталий Кафанов. Складывается впечатление, что в «Ростове» изучают все возможные способы зарабатывать 11-метровые в эпоху «телевизионных» пенальти. Анализируют механику движения игроков, то, как на повторе выглядят столкновения. Например, кажется, что в некоторых эпизодах с ударами по ногам в штрафной игроки «Ростова» не только тянулись к мячу вместе с соперниками, но и делали движение чуть-чуть в их сторону: траектории пересекались – происходил контакт на фол. Казалось бы, ничего нового, но до введения VAR такие «маленькие хитрости» реже завершались тем, что судьи указывали на «точку».

В футболе нет мелочей. Если подобная тактика даёт результат, то почему нет? Комличенко именно у Карпина превратился в настоящую машину по зарабатыванию пенальти. Сколько ещё было моментов, когда тренер жаловался, что судьи не ставят 11-метровые после падений форварда! Очевидно, арбитры уже не всегда верят игрокам «Ростова» и видят симуляции.

В 20-м туре РПЛ в выездном матче с «Химками» ростовчане могут повторить российский рекорд, а то и превзойти его.