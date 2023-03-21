Гбане: в будущем, может, получу российский паспорт. Мне нравится Россия
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Футболист «Химок» Роман Мори Гбане признался, что ему нравится в России, и допустил возможность получения паспорта РФ в будущем.
«Хотел бы я получить российский паспорт? Сейчас не лучшее время об этом думать. Но я рад находиться в России, мне нравится здесь, поэтому в будущем, может, получу паспорт», — приводит слова Романа Мори Гбане «РБ Спорт».
Напомним, 22-летний ивуариец Гбане перешёл в «Химки» летом текущего года на правах аренды. Права на 21-летнего ивуарийского футболиста принадлежат хорватскому клубу «Бьело Брдо». Ранее сообщалось, что интерес к Гбане проявляет загребское «Динамо».
По итогам 20 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице. Подмосковная команда набрала 13 очков.
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