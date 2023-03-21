Бушманов: если рассчитываем вернуться в еврокубки, то в системе «весна-осень» нет смысла

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.
«Сейчас не очень логично переходить на систему «весна-осень». Мы переходили на «осень-весна», чтобы помочь клубам, участвующим в еврокубках. Я помню, когда играл в «Спартаке» при система «весна-осень: заканчивали чемпионат в конце ноября, а игры в Лиге чемпионов были уже через две недели. Две недели без игровой практики — это проблематично. Весной чемпионат тоже позже начинался, а в это время могли быть игры еврокубков. Если мы рассчитываем вернуться в еврокубки в ближайшее время, то нет смысла возвращаться к прежней системе. Если нет, то можно и перейти. Паузы на чемпионаты мира и Европы будут в любой системе», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
- 21 марта 2023
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