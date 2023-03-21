Анатолий Бышовец объяснил, почему выступает за возвращение РПЛ к системе «весна-осень»

Бывший российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.
«Я говорю уже несколько лет, что РПЛ нужно вернуться к системе «весна-осень». Главная проблема — у нас нет целевого спортивного чемпионата, его разделили на две части. Теперь мы играем в некомфортное время. Система дискомфортна для игроков, тренеров и болельщиков. Футболисты лишены игрового тонуса: не успели начать в феврале, а в июле заканчивать. И начинается подготовительный период, когда футболисты только обрели полноценное состояние и игровой тонус.
Лига подстраивалась под календарь и окна по переходам игроков, чтобы можно было попасть на рынок — это выгодно для агентов и президентов клубов. К сожалению, это не приносит пользу и не способствует развитию футбола. А сейчас российский футбол ещё столкнулся с проблемой неучастия в международных играх», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
- 21 марта 2023
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