«Бывают морозы, что пора в хоккей играть». Кавазашвили — о системе РПЛ «осень-весна»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.

«Возможный переход на «весна-осень» — это трудный вопрос. Для этого потребуется целый сезон. В первую очередь нужно провести референдум среди футболистов, тренеров и федераций футбола различных регионов. Система «осень-весна» даёт возможность попадать в трансферное окно и приглашать легионеров.

Но у нас климатические условия не похожи на европейские: бывают такие морозы, что уже не в футбол, а в хоккей пора играть. Я бы с удовольствием вернулся к «весна-осень» — от действующей системы больше минусов, чем плюсов», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.