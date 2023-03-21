Хосе Луис Мендилибар официально возглавил «Севилью»

«Севилья» объявила о назначении Хосе Луиса Мендилибара на пост главного тренера.

62-летний баскский тренер подписал с новым клубом контракт до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт «Севильи».

Предыдущим местом работы Мендилибара был «Алавес», который он покинул в апреле прошлого года. Также на протяжении тренерской работы он возглавлял «Эйбар», «Леванте», «Осасуну», «Атлетик» из Бильбао и «Вальядолид».

Ранее «Севилья» рассталась с Хорхе Сампаоли, который возглавлял клуб с октября прошлого года, под его руководством андалузский коллектив провёл 31 матч, одержав 13 побед при шести ничьих и 12 поражениях. После 26 туров «Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.