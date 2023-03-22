Экс-директор «Спартака»: Салихова была сильно вовлечена в операционную деятельность клуба

Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о работе с экс-владельцем клуба Леонидом Федуном и его женой Заремой Салиховой.

«Федун достаточно интенсивно участвовал в жизни и управлении клуба. Не только через совет директоров. Встречи с ним были достаточно частыми. Наверное, чуть реже, чем с собственником «Шахтёра», но всё равно они были регулярными. Федун также был глубоко погружён в деятельность клуба по разным направлениям. Но если всё же сравнивать двух президентов клубов, каждый из которых посвящал себя своему клубу, то учитывая, что Ринат Ахметов не пропускал ни одной домашней игры, практически всегда ездил на выездные еврокубковые матчи, часто посещал тренировочную базу и стадион — у него вовлечение в ежедневную жизнь клуба было чуть больше. По крайней мере, насколько я видел в рамках своих функций в клубах.

В те годы Зарема Салихова тоже была погружена в дела «Спартака»? С ней я начал активно взаимодействовать по работе в мой второй приход в «Спартак» в 2020 году. Это было одно из существенных изменений в системе управления клубом. Она была сильно вовлечена в операционную деятельность. В мой первый контрактный период в клубе я с ней практически не пересекался. Насколько я понимаю, в тот период времени она не участвовала в управлении клубом, кроме благотворительного фонда.

Почему в августе 2019 года покидал «Спартак»? Появился интересный европейский проект, хотелось чуть больше погрузиться в европейский футбол. Я работал на инвестиционный фонд, который занимался оценкой и приобретением футбольных активов. К сожалению, не могу сказать название, по договору не имею права. Это был очень ценный опыт, появилась возможность сравнить восточноевропейский и западноевропейский футбольный бизнес. После этого вновь поступило предложение от акционеров «Спартака».

Конфликты с Леонидом Федуном? Нет, когда я первый раз уходил, мы пожали друг другу руки, у нас с ним сохранялись хорошие отношения. Во второй мой уход было то же самое. Я с глубоким уважением отношусь к тому, что он делал для «Спартака», и благодарен за полученный управленческий опыт и незабываемые эмоции побед и трофеев», — приводит слова Атаманенко Sport24.