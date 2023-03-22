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Андрей Канчельскис предположил, почему легионеры РПЛ желают получить гражданство РФ

Андрей Канчельскис предположил, почему легионеры РПЛ желают получить гражданство РФ
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, почему легионеры Российской Премьер-Лиги желают получить гражданство Российской Федерации.

«Если россиянин захочет получить гражданство в других странах, то почему он не может это сделать? Главное, чтобы всё было по закону.

Получение российского гражданства легионерами не означает моментальное попадание в сборную России — нужно выдерживать конкуренцию. Пусть наши воспитывают футболистов, которые будут сильнее легионеров. Ещё не факт, что получают гражданство РФ, чтобы играть в сборной. Есть много причин, одна из которых — налогообложение», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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