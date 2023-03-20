Редчайшие легионеры в истории РПЛ. Многие не найдут эти страны на карте

Игрок с Сент-Винсента и Гренадин приезжал в «Ростов», а в Грозном подписывали новичков из Чада и Боливии.

Чемпионату России уже 30 лет, и, кажется, в РПЛ приезжали легионеры практически из любой точки мира. Но, во-первых, это не совсем так – или совсем не так. А во-вторых, до сих пор в истории Премьер-Лиги остаются иностранцы, чей паспорт стал для турнира уникальным. «Чемпионат» – о самых редких случаях зарубежной селекции в отечественном футболе.

Евгений Стариков, США – «Томь», «Ростов»

В РПЛ: 40 матчей, 4 гола и 3 передачи

Американца в Россию завлёк главный тренер молодёжки «Зенита» Анатолий Давыдов, потому что видел в парне потенциал. Но, как говорят, Старикову не очень повезло со временем – в середине нулевых команду уже распирали большие деньги, и в сторону молодых и амбициозных из системы клуба смотрели с неохотой. Положение Евгения осложнил ещё и лимит на легионеров.

Евгений Стариков Фото: Владимир Пак, «Чемпионат»

Форвард был на контракте в «Зените» до 2014-го, но бóльшую часть российской карьеры провёл в арендах: сначала в «Томи», затем в «Ростове», а потом снова в клубе из Томска. После России Стариков на два года уехал в родную Одессу, где выступал за «Черноморец», а после вернулся в США и до 2019 года играл в NASL и USLC. Сейчас Старикову 34 года, с футболом он закончил.

Шелдон Бато – Тринидад и Тобаго («Крылья Советов»)

В РПЛ: 38 матчей, 1 передача

Бато появился в РПЛ не случайно. В середине 2010-х «Крылья Советов» тренировал бельгиец Франк Веркотерен – он и попросил купить ему защитника из родного чемпионата. Шелдон тогда играл в «Мехелене» и считался основным футболистом, у которого внезапно возникли проблемы с игровой практикой. Чтобы не терять время, он укатил в Россию – сначала в аренду, а затем самарцы выкупили его контракт.

Шелдон Бато Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Но стоило Веркотерену покинуть Россию, как Бато потерял место в составе. В 2017-м его отдали в аренду в «Кайрат», а после он бесплатно уехал в Норвегию – в «Сарпсборг 08». Интересно, что после той поездки Бато вновь оказался в «Мехелене», а сейчас пылит в «Васланд-Беверене» из первой бельгийской лиги. За сборную Тринидада и Тобаго Шелдон сыграл 44 матча и забил три мяча.

Режиналь Горо – Гаити («Крылья Советов», «Ростов»)

В РПЛ: 55 матчей, 3 гола и 8 передач

Горо оказался в Самаре ещё до Веркотерена, хотя приехал в Россию из воспитавшего его льежского «Стандарда». Горо запомнился широкой улыбкой, тягой к изучению русского языка (даже давал интервью), активными забегами по флангам и нестабильностью. Режиналь мог провести просто феноменальный матч и стать лучшим игроком команды, а мог тотально провалиться. Однако работоспособность и упорство подарили ему в РПЛ второй шанс – из «Крыльев Советов» он перешёл в «Ростов».

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Режиналь Горо Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Интересно, что после российского этапа карьера Горо закольцевалась – он уехал в «Стандард», где и закончил в 2019 году. Но бесславным футбольный путь Режиналя точно не назвать: он поиграл в Кубке УЕФА и Лиге Европы, в квалификации и основном турнире Лиги чемпионов, а также выиграл три Кубка Бельгии и два местных чемпионства. За сборную Гаити защитник провёл 28 матчей и забил два гола.

Альберто Бланко – Панама («Алания»)

В РПЛ: 2 матча

Бланко оказался в «Алании» благодаря сильному впечатлению, которое произвёл на Бахву Тедеева, играя за «Шериф» на Кубке Содружества. Но в России у хавбека не получилось совсем – в РПЛ он вышел всего дважды, а после увольнения Тедеева окончательно прирос к скамейке запасных. После Владикавказа Альберто поехал на Восток, где поиграл в «Аль-Насре» и «Аль-Айне».

Классной зарубежной карьеры у Бланко не получилось, и уже после Саудовской Аравии он уехал обратно в Панаму, где играл практически безвылазно до конца карьеры летом-2013. Однако трофеев у полузащитника всё равно достаточно: четыре чемпионских титула в Молдавии, а также местные Кубок и два Суперкубка. За сборную Панамы Альберто сыграл 58 раз и трижды отличился.

Родольфо Селайя – Сальвадор («Алания»)

В РПЛ: 1 матч

А во Владикавказе понимают в экзотике. Селайя поразил Валерия Газзаева своей результативностью на Кубке КОНКАКАФ — 2011, когда забил четыре мяча и вошёл в символическую сборную турнира. К сожалению, у Родольфо в России совсем не получилось – некоторые связывают это с тяжёлой травмой. В РПЛ сальвадорец вышел на поле только однажды, а должен был усилить атаку если не на годы, то хотя бы на время, пока «Алания» вернулась в элиту.

Родольфо Селайя Фото: РИА Новости

Вскоре после повреждения Селайя вернулся на родину, где стал игроком «Альянцы», а в 2019-м даже укатил в США, чтобы выступать сначала за «Лос-Анджелес», а потом за «Лас-Вегас». Сейчас Родольфо 34 года, он в третий раз за карьеру носит майку «Альянцы», а в его коллекции четыре чемпионских титула Сальвадора и 22 гола в 51 матче за сборную этой страны.

Хуан Карлос Арсе – Боливия («Терек»)

В РПЛ: 20 матчей

Боливийские футболисты славятся особой выносливостью – из-за того, что родились и выросли на высокогорье. Наверное, по этим параметрам Анатолий Байдачный хотел видеть Арсе в составе «Терека». Хуан Карлос провёл в Грозном неплохой отрезок, но выкупать вингера после аренды руководство тогда ещё «Терека» отказалось.

Хуан Карлос Арсе Фото: Сергей Тарасов, «Чемпионат»

После возвращения на родину футболист рассказывал в нескольких интервью, что его охотно звали обратно в Россию – но уже топ-клубы. Интересно, что в России об этом почему-то никто не говорил. После «Терека» Арсе играет только в Боливии и сменил уже три клуба. Хуану сейчас 37 лет, в его активе нет трофеев, но в футбол играть он продолжает. Вот что значит горное боливийское здоровье.

Митчелл Дональд – Суринам («Мордовия»)

В РПЛ: 14 матчей, 3 гола

Юрий Сёмин очень рассчитывал на Дональда, когда тренировал «Мордовию». Сначала в нескольких интервью специалист выделял хавбека, а затем грустил, что тот получил травму. Воспитаннику «Аякса» действительно не очень повезло с обстоятельствами, но самое интересное, что «Мордовия» на игроке даже заработала: в 2018-м после удачной аренды в «Црвену Звезду» (помог выиграть два чемпионства) суринамца выкупили за € 200 тысяч.

Митчелл Дональд Фото: РИА Новости

Вклад Дональда в успехи «Мордовии» безусловно важен – в том числе благодаря ему команда заняла рекордное восьмое место в РПЛ. Сейчас Митчелл играет в Сербии за «Графичар» из второй лиги. За сборную Суринама Дональд провёл лишь две встречи. Из интересного: у полузащитника есть чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Нидерландов в составе «Аякса».

Уэсли Чарльз – Сент-Винсент и Гренадины («Ростов»)

В РПЛ: 0 матчей

После семи лет в чемпионате Ирландии на мощного защитника из крошечной карибской страны обратили внимание в России. Чарльз должен был подписать контракт с «Рубином», но в последний момент сделка сорвалась – и тогда игрока подхватил «Ростов». Уэсли должен был стать заменой ушедшему Мэтью Буту, но что-то пошло не так: в РПЛ новичок так и не сыграл, потому что вообще не устроил Сергея Балахнина.

После неудачи на Дону спортсмен вернулся в Ирландию – уже через полгода. Там Чарльз играл до лета 2008-го, а после уехал в МЛС, где пылил сначала за «Ванкувер», а затем за «Монреаль». Но закончил карьеру Уэсли всё равно в Ирландии. За сборную Сент-Винсента и Гренадин защитник провёл 94 матча и забил один гол.

Парфе Бизоза – Бурунди («Уфа»)

В РПЛ: 9 матчей

Главный хайлайт Парфе в чемпионате России – это его смачный дебют. 7 марта 2021 года Бизоза в игре с «Уралом» удалился уже на 14-й минуте! Это была первая красная карточка в карьере молодого бурундийского хавбека. Что-то другое вспомнить о полузащитнике трудно: в России он провёл всего полгода, потому что «Уфа» продала его в датский «Веннсюссель» за € 100 тысяч.

Парфе Бизоза Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бизоза – воспитанник норвежского футбола, а именно «Олесунна». Сейчас Парфе выступает в Дании, но уже за «Люнгбю». Ему 24 года, однако за сборную Бурунди полузащитник пока не сыграл, хотя его несколько раз вызывали на матчи отбора Кубка Африки 2021 года.

Гелор Канга – Габон («Ростов»)

В РПЛ: 73 матча, 8 голов и 13 передач

Один из ярчайших легионеров «Ростова». С Канга связаны все успехи клуба в новейшей истории: Кубок России 2014 года и серебро-2016. Самое удивительное, что дончане нашли Гелора в чемпионате Габона. Этот парень мог на поле всё: отрабатывать в опорной зоне, связывать линии, подключаться к атакам. Сначала Миодраг Божович, а затем и Курбан Бердыев приучили его к дисциплине.

Гелор Канга Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Канга покинул «Ростов» летом 2016 года после окончания контракта. Футболист заключил соглашение с «Црвеной Звездой» и стал с клубом трёхкратным чемпионом Сербии, а также двукратным обладателем Кубка страны. Затем Гелор уехал в пражскую «Спарту» и зацепил там местный кубок. В 2021-м габонца, вернувшегося в «Црвену Звезду», обвинили в возможной подделке документов и в том, что на самом деле Гелор на пять лет старше (официально ему сейчас 32 года). Но играть в футбол это не мешает.

Исо Каньенда – Малави («Ростов», «Локомотив»)

В РПЛ: 111 матчей, 21 гол и 11 передач

Каньенда играл в России так долго, что стал своеобразной легендой. Его прозвали «Чёрной мамбой», после «Ростова» и «Локо» он сгонял в «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо». Да что там, Исо настолько понравилось в России, что он стал олимпийским послом Сочи. Кстати, второе имя футболиста – Боксёр, в честь деда, который выходил в ринг в свободное от работы время.

Исо Каньенда Фото: РИА Новости

Каньенда уехал из России только в 2012-м, когда перестал забивать даже на уровне Первой лиги. После Брянска Исо поиграл в Дании, затем — в ЮАР, а в конце карьерного пути вернулся на родину и закончил с футболом в малавийском «Майти Уонд». За сборную Малави нападающий провёл 54 встречи и отличился 13 раз.

Мохамед Камара – Сьерра-Леоне («Факел»)

В РПЛ: 1 матч

Один из самых таинственных легионеров в истории РПЛ. Он появился в Воронеже с помпой – местные журналисты подавали появление африканского новичка как нечто инопланетное. Но сразу стало понятно, что Камара на роль футболиста подходит слабо: он появился на поле только однажды на 10 минут – в матче с «Ростсельмашем». Больше Мохамеда в российском футболе толком никто не видел.

Мохамед Камара в том самом единственном матче в РПЛ Фото: Кадр из трансляции

В «Факеле» быстро определили уровень Камара, и потому в январе-2002 он отправился в петербургское «Динамо», где провёл год, но, как говорит статистика, на поле ни разу не вышел. Что с Мохамедом стало после и как сложилась его жизнь — неизвестно (сейчас ему 41 год). Даже найти его фотографию – это невыполнимая задача.

Седрик Ямбере – ЦАР («Анжи»)

В РПЛ: 12 матчей

Пресса у Ямбере была волшебная: воспитанник «Лормона», перешедший в «Бордо», дебютировал в матче с «ПСЖ», а первый гол забил в ворота «Марселя» – да это роскошь! К сожалению, на этом положительные моменты заканчиваются. В «Бордо» за три сезона Седрик провёл 47 матчей и перешёл в «Анжи» на правах аренды. В Махачкале защитник должен был стать вторым Кристофером Самба, но не сложилось.

Седрик Ямбере Фото: Сергей Расулов-младший, «Чемпионат»

В Дагестане выкупать центральноафриканца у «Бордо» отказались, и Седрик поехал дальше – в АПОЭЛ. Там вышло лучше – вместе с командой Ямбере взял чемпионство. Это вдохнуло в карьеру парня вторую жизнь, ведь после Кипра защитник вернулся во Францию, где два года выступал за «Дижон» в элитном дивизионе. Но затем — снова спад: выбор в пользу денег и переезд в «Аль-Иттифак», затем низшие дивизионы Бельгии, Франции и Греции. За сборную ЦАР 32-летний футболист провёл 13 игр.

Эзекьель Ндуассель – Чад («Терек»)

В РПЛ: 15 матчей, 4 гола и 1 передача

В 2012 году «Терек» заплатил за переход Эзекьеля € 1,2 млн. Наиграл ли чадский форвард на эти деньги? К сожалению, нет. В Грозном у парня не получилось из-за травмы плеча. Но, даже пропустив почти половину сезона-2012/2013, Ндуассель забил четыре мяча в чемпионате России: «Рубину», «Кубани» и два «Крыльям Советов». История странная, однако неплохого форварда грозненцы отдали в аренду в «Коньяспор».

Эзекьель Ндуассель Фото: РИА Новости

После Турции Эзекьель много играл в Тунисе, откуда его, собственно, «Терек» в своё время и приобрёл. Были и Алжир, и чемпионат Израиля, и два индонезийских клуба. Последней командой Ндуасселя значится «Негри-Сембилан» из Малайзии. За сборную Чада 34-летний форвард забил девять голов в 41 матче. Сейчас нападающий без клуба.

Эйден Макгиди – Ирландия («Спартак»)

В РПЛ: 72 матча, 11 голов и 24 передачи

Самый дорогой лот в подборке. В 2010 году «Спартак» заплатил «Селтику» за ирландского вингера € 12 млн – на момент сделки это была самая дорогая продажа в истории чемпионата Шотландии. Макгиди провёл в «Спартаке» четыре года: то был лидером команды, то её обузой, вновь вспыхивал, а затем опять потухал. Нельзя не упомянуть и травмы. Но в целом карьера в «Спартаке» у Эйдена получилась неплохая: он дважды попадал в списки лучших футболистов РПЛ по итогам сезона, а один раз стал с красно-белыми серебряным призёром чемпионата России.

Эйден Макгиди Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В ноябре 2013-го Макгиди отстранили от тренировок с основой по причине «невыполнения требований главного тренера» — Валерия Карпина. Это стало отличной возможностью подтвердить свои ранее озвученные намерения о желании сменить лигу. Зимой ирландец уехал в «Эвертон» за € 2 млн, но своим в Ливерпуле стать не получилось. Макгиди спустя два года в новом клубе стал разъезжать по арендам, а под конец карьеры – летом 2022 года – вернулся в Шотландию. Сейчас вингер играет за «Хиберниан».

Гарри О’Коннор – Шотландия («Локомотив»)

В РПЛ: 33 матча, 7 голов и 3 передачи

Опальный форвард «Локо» оставил о себе яркое впечатление. Гарри выиграл с командой Кубок России и уехал в «Бирмингем». Уже потом массовому болельщику стало известно о пагубных пристрастиях шотландца, нарушении дисциплины и порой наплевательском отношении к делу. О’Коннор был колоритным персонажем, а железнодорожники на его продаже даже заработали.

Гарри О’Коннор Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После британских скитаний, включивших в себя короткое возвращение в родной «Хиберниан», шотландец неожиданно для многих приехал в Томск, где за полгода в Первой лиге не показал ничего выдающегося. Дальше – год без клуба, попытка реанимировать карьеру в «Мортоне» и переход в декабре 2014-го в «Селкирк», где нападающий через два года и закончил в возрасте 33 лет. За сборную Шотландии О’Коннор забил четыре гола в 15 встречах.

Сафа Хади – Ирак («Крылья Советов»)

В РПЛ: 4 матча

Юркий кучерявый опорник из Ирака – да, и такие люди приезжают в чемпионат России. Зимой 2020 года «Крылья Советов» инвестировали € 150 тысяч в перспективного хавбека «Аль-Шорты» в надежде на прогресс и увеличение трансферной стоимости. Возможно, в Самаре засуетились, потому что парнем интересовался «Зенит» – а это что-то да значит. Забавно, что перед подписанием контракта боссы иракского клуба пытались выбить за футболиста больше денег, аргументируя это тем, что он якобы должен им денег.

Сафа Хади Фото: vk.com/fckssamara

Однако трансфер всё равно состоялся, правда, дальнейшего чуда не случилось: Хади не заиграл. По первым матчам стало понятно: новичок заряжен на борьбу, но ему не хватает тактической выучки. В сентябре 2021-го Сафа бесплатно уехал в «Аль-Куву» – ещё один клуб из Ирака. С прошлого лета футболист выступает за иранский «Трактор». В 23 встречах за иракскую сборную забил один гол.