Сборная Winline Медиалиги огласила заявку на матч с «Крыльями Советов»

В пятницу, 24 марта, на «Солидарность Самара Арене» в Самаре пройдёт игра между местными «Крыльями Советов» и сборной Winline Медиалиги. Противостояние начнётся в 19:00 мск. Гости уже огласили заявку игроков, которые примут участие в матче.

Вратари: Иван Зириков («БроукБойз»), Александр Будаков («Родина Медиа»).

Защитники: Никита Чичерин (GOATS), Акоп (Fight Nights), Георгий Тигиев, Виталий Дьяков, Илья Давыдов (все – «БроукБойз»), Дмитрий Кузькин, Арсений Левшук (оба – «Амкал»), Артём Поникаров («Родина Медиа»).

Полузащитники: Максим Казанков (GOATS), Арсений Капитанов («БроукБойз»), Прокоп, Анатолий Катрич (оба – «Амкал»), Кирилл Бирюков, Дмитрий Лушников, Виталий Комисов, Евгений Севостьянов (все – «Титан»), Алекс Нани («Родина Медиа»), Вадим Цай (ФК «10»).

Нападающие: Норик Авдалян (Fight Nights), Даниил Макеев («БроукБойз»), Карат, Дуб (оба – «Амкал»), Хантер («Родина Медиа»), Кутуз («Титан»).

Вырученные с продажи билетов деньги будут направлены на лечение легенды «Амкала» Никиты Финито.