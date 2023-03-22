Радченко: медийные команды — «крепкие орешки». Нормально отношусь к их допуску к Кубку

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и испанского «Расинга» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном допуске клубов Медиалиги к участию в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Моё отношение к допуску медийных клубов к Кубку России совершенно нормальное. Я присутствовал на некоторых матчах и видел, что это интересно болельщикам — тогда пришло очень много молодых людей. Эти команды можно называть любительскими, но это тоже «крепкие орешки», которые обыгрывали даже профессиональные команды. Так что я к этому отношусь нормально», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем розыгрыше турнира принимали участие две команды из Медиалиги — «Амкал» и 2DROTS. Первый клуб добрался до 1/64 финала Пути регионов, где уступил санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 в серии пенальти). 2DROTS вылетел со стадии 1/128 финала, проиграв ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).