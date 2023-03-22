Радченко: медийные команды — «крепкие орешки». Нормально отношусь к их допуску к Кубку

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и испанского «Расинга» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном допуске клубов Медиалиги к участию в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России.
«Моё отношение к допуску медийных клубов к Кубку России совершенно нормальное. Я присутствовал на некоторых матчах и видел, что это интересно болельщикам — тогда пришло очень много молодых людей. Эти команды можно называть любительскими, но это тоже «крепкие орешки», которые обыгрывали даже профессиональные команды. Так что я к этому отношусь нормально», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В нынешнем розыгрыше турнира принимали участие две команды из Медиалиги — «Амкал» и 2DROTS. Первый клуб добрался до 1/64 финала Пути регионов, где уступил санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 в серии пенальти). 2DROTS вылетел со стадии 1/128 финала, проиграв ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).
- 22 марта 2023
-
19:15
-
19:09
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:45
-
18:45
-
18:34
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:42
-
17:33
-
17:17
-
17:10
-
17:05
-
16:54
-
16:54
-
16:43
-
16:38
-
16:38
-
16:35
-
16:35
-
16:21
-
16:20
-
16:12
-
16:07
-
16:01
-
15:47