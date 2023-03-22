Агент Дивеева рассказал о реакции игрока на травму, из-за которой он выбыл на месяц

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, как спортсмен отреагировал на повреждение, которое вывело его из строя примерно на месяц.

«Игорь испытает негативные эмоции — очень недоволен. За одной травмой сразу же следует вторая. Очень расстроился, что пропустит матчи национальный команды и несколько важных игр ЦСКА. Будет восстанавливаться примерно один месяц. Игорь сделает всё, чтобы вернуться на поле как можно скорее», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Дивеев вышел на замену в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», который состоялся 15 марта, впервые с сентября. На четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге располагается «Динамо» (35). ЦСКА (35) занимает пятую строчку.

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