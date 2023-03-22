Масалитин: естественно, с таким составом «Торпедо» нереально спастись

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».
«Естественно, с таким составом «Торпедо» нереально спастись. Все нормальные люди думали, что придут новые игроки. Если есть трансферы, тогда можно претендовать на что-то. Хотя бы на сохранение прописки. Уже все признали, что этот состав не годится для РПЛ.
Сейчас сделают кому-то предложение, а что толку? Никого из игроков не заявишь. Человек готовил команду по одной схеме, и теперь её надо менять или корректировать. Есть пример перед глазами – «Химки». Они прыгают из одной игровой модели к другой, и в итоге вообще ничего не понятно. Поговаривают, что Гогниева менять собираются. А смысл? Для того чтобы менять схемы, нужны подходящие футболисты», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».
- 22 марта 2023
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