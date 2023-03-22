Экс-тренер «Торпедо»: уход Талалаева из клуба — моральный удар по российскому футболу

Бывший главный тренер «Торпедо» и сборной России Борис Игнатьев высказался об увольнении Андрея Талалаева с поста наставника московского клуба.

«Уход Талалаева — большой моральный удар по российскому футболу. В РПЛ есть две команды, которые соревнуются в количестве увольнений — это «Химки» и «Торпедо». Как мне кажется, если в клубе всё хорошо и есть доверие тренеру — это профессиональный подход.

Когда в команде меняется три тренера за год — это вопиющее безобразие и непрофессионализм. Если происходит увольнение, то должны нести ответственность те люди, которые приглашали тренера. Тренер уходит из клуба обычно тогда, когда недоволен своим положением в команде.

Мне жаль Талалаева. Он довольно прогрессивный специалист, который не останется без работы. Команда только начала формироваться под его руководством, показывать качественную игру. Была необходимость ожидать сносного результата и уверенности игроков в своих силах. В настоящий момент этого нет.

Я не уверен, что торпедовцы смогут двинуться вперёд с новым наставником. У него не будет времени на знакомство с игроками и их возможностями», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.