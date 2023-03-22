Криштиану Роналду: теперь я стал лучше

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые после ухода из «Манчестер Юнайтед» прокомментировал своё решение, выступая перед журналистами на пресс-конференции накануне отборочных матчей Евро-2024.

Контракт Роналду с «Юнайтед» был расторгнут после его неоднозначного интервью Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал бывший клуб. Игрок присоединился к «Аль-Насру» в начале этого года, получая зарплату порядка € 200 млн в год.

«Иногда нужно пройти через некоторые вещи, чтобы увидеть, кто на твоей стороне. У меня нет времени для сожалений. Жизнь продолжается, и, хорошо это или плохо, это было частью моей карьеры. Когда находишься на вершине горы, часто не замечаешь того, что внизу. Теперь я более подготовлен и знаю, что было действительно важно. Никогда не проходил через то, что пережил в последние несколько месяцев. Теперь я лучше, – цитирует Роналду Eurosport.

Ходили слухи, что Роналду завершит международную карьеру после чемпионата мира в Катаре, но приход Роберто Мартинеса на пост главного тренера сборной заставил футболиста изменить планы. Португалия сыграет с Лихтенштейном дома в четверг, 23 марта, в первом отборочном матче Евро-2024, а затем встретится с Люксембургом в воскресенье, 26 марта.