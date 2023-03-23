Роман Широков: Карпин 100% работает в сборной России с энтузиазмом

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о работе тренера Валерия Карпина во главе национальной команды. Также Широков отреагировал на слова специалиста, который заявил, что особо не держится за место в сборной России. По мнению экс-футболиста, Валерий Карпин просто подобрал некорректную формулировку.

«Работа главным тренером сборной всегда должна быть с большим энтузиазмом — это высшее, что может быть. Скорее всего, Карпин не совсем корректно выразился, когда сказал, что не держится за место в сборной. Как мне кажется, он 100% работает с энтузиазмом, просто не совсем корректно выразил свои мысли», — сказал Роман Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.