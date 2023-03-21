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Валерий Карпин — о работе в сборной России: кто-то держится за это место, что ли?

Валерий Карпин — о работе в сборной России: кто-то держится за это место, что ли?
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин намекнул на то, что не собирается держаться за место во главе российской национальной команды.

«Если сборная не выиграет ещё несколько матчей, то будет другой тренер? Ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, до Валерия Карпина сборную России возглавлял Станислав Черчесов. Под руководством нынешнего наставника «Ростова» российская национальная команда сыграла 10 матчей, в которых одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и один раз потерпела поражение, уступив Хорватии в решающем матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

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