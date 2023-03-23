Впервые с 1994 года в составе сборной Италии не будет ни одного игрока «Ювентуса»

Сегодня, 23 марта, сборная Италии в Неаполе примет команду Англии в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Впервые с 1994 года в составе итальянской национальной команды не будет ни одного футболиста «Ювентуса».
Единственным представителем туринского клуба в расширенном списке Роберто Манчини для подготовки к матчам с Англией и Мальтой был опытный защитник Леонардо Бонуччи. Уже в ходе подготовки к матчам выяснилось, что 35-летний футболист не до конца восстановился от повреждения, полученного в матче 26-го тура Серии А с «Сампдорией» (4:2). Было принято решение, что футболист будет присутствовать на стадионе в Неаполе в качестве зрителя, а затем вернётся в Турин, чтобы завершить лечение, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В последний раз игроков «Ювентуса» не было в заявке сборной Италии в матче отборочного турнира ЧЕ-1996 с Эстонией (2:0), который состоялся в октябре 1994 года.
Матч Италия — Англия состоится сегодня в Неаполе. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.
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