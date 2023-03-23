Жерар Пике: Боян Кркич завершил карьеру

Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич завершил карьеру. Об этом случайно сообщил его бывший партнёр по каталонской команде Жерар Пике.

«Боян попрощается с футболом в четверг, 23 марта, он сообщит о завершении карьеры на «Камп Ноу». Я буду присутствовать на этом мероприятии», – приводит слова Пике Sport.es

32-летний Боян Кркич оставался без команды после того, как в конце 2022 года истёк его контракт с японским клубом «Виссел Кобе».

Кркич — воспитанник «Барселоны». С 2006 по 2011 годы форвард выступал за основную команду каталонского клуба и становился победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Он сыграл в 163 матчах в составе «Барселоны», забил 41 гол и отдал 19 результативных передач.

Также на протяжении карьеры игрок выступал за «Рому», «Милан», «Аякс», «Сток Сити», «Майнц», «Алавес» и «Монреаль Импэкт».