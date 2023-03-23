Хаджи: в РПЛ договорных матчей нет. Но «Ростов» часто пробивает пенальти — это безобразие

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал информацию о регистрации в России 92 сомнительных матчей, которые могут быть договорными.

«В низших и любительских лигах могут проводить договорные игры. А в РПЛ сейчас таких матчей, по моему мнению, нет. По крайней мере, в играх, которые я смотрел, подтасовки результата не было видно. Единственное, на что я обратил внимание, – «Ростов» слишком часто пробивает пенальти. Ещё по первому такому эпизоду я увидел, что футболисты подставляются специально, и никто на это не реагирует – это безобразие. Надо разбираться.

Наказание за участие в договорных матчах должно быть суровым: пожизненная дисквалификация и привлечение к уголовной ответственности», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.