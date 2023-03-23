В «Зените» отреагировали на вывод фанатов со стадиона «Фенербахче»

В «Зените» прокомментировали ситуацию с выводом фанатов сине-бело-голубых со стадиона «Фенербахче» во время товарищеского матча со стамбульским клубом.
«Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду в товарищеском матче с «Фенербахче», организаторы игры централизованно вели на отдельную трибуну.
По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун турецких фанатов. Это вызвало недовольство хозяев, был спровоцирован неприятный инцидент. В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий. Сейчас российских болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне», — сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Товарищеский матч «Зенита» с «Фенербахче» носит благотворительный характер. Вырученные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим при землетрясениях в Турции.
Турецкая полиция выводит болельщиков «Зенита» со стадиона:
- 23 марта 2023
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