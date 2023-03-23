Евсеев: слухи о «Пари НН»? Уже собрал вещи и еду в Нижний Новгород
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Пари Нижний Новгород». В Фонбет Кубке России нижегородцы сначала обыграли «Звезду» из Санкт-Петербурга, но затем уступили «Ростову» на стадии 1/4 финала Пути регионов и покинули турнир.
«Насколько правдива информация, что я могу возглавить «Пари НН»? Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород. Какие шутки? Вы спросили, а я ответил», — цитирует Евсеева Sport24.
Под руководством 35-летнего Артёма Горлова «Пари Нижний Новгород» потерпел три поражения в трёх матчах в чемпионате (одно из них — техническое. — Прим. «Чемпионата») и занимает 13-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 20 матчах.
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