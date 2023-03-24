«Должно быть, он счастлив». Дибала трогательно рассказал о своём покойном отце

Нападающий сборной Аргентины и итальянской «Ромы» Пауло Дибала трогательно рассказал о своих воспоминаниях о покойном отце, который скончался, когда футболисту было всего 12 лет. Аргентинец заключил, что его отец был бы счастлив, видя сына в качестве чемпиона мира.
«Недавно, когда я собирался лечь спать, мы поговорили с моей девушкой. Это была первая ночь, когда я плакал, думая о чемпионате мира и моём старике, которого не было со мной, когда я поднимал Кубок мира и во многих других моментах. На меня нахлынули воспоминания. Если кто-то и заслужил победу, так это он, который приложил все усилия, когда водил меня в детстве на каждую тренировку. Я благодарен ему за всё, что он дал мне, должно быть, он очень счастлив», — приводит слова Дибалы TyC Sports.
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