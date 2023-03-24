Семшов: если бы игра с Ираном была официальной, то состав у сборной России был бы другой

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о товарищеском матче национальной команды с Ираном. Встреча прошла вчера, 23 марта, на стадионе «Азади» в Тегеране (Ирак). Команды сыграли вничью — 1:1.

«Иран, как и наша сборная, играл не в оптимальном составе. Для меня эта игра не отличалась от матчей с Таджикистаном или Узбекистаном. Карпин может экспериментировать, пробовать, тем более думаю, что у него были наработки; выполнены ли они, он ответит на пресс-конференции. Я бы сейчас не зацикливался на результате. Со стороны — что-то у команды получалось, а что-то нет. Некоторые футболисты лучше готовы, кто-то хуже, хотя чемпионат идёт, часть не на своей позиции играла. Сегодня было создано мало моментов, у Ирана немного больше, но надо отталкиваться от того, какое задание было дано футболистам.

Игроки в таких сочетаниях играют нечасто, на адаптацию нужно время. Мы посмотрели на нашу команду, её всегда хочется видеть и болеть за неё. Хочется побыстрее официальных игр, тогда будет другой накал. Уверен, если бы игра была официальной, то состав у нашей сборной был бы другой. Если бы все были в строю, то, возможно, вышли бы другие. Футбол хорош результатом, ни один тренер не скажет, что ему это неважно. Если игрок вызывается в сборную первый или второй раз, то матч для него играет ещё большую роль, потому что он не вошёл в основную обойму», — приводит слова Семшова Metaratings.