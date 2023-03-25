Агент Крицюка: «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» интересовались Стасом как вторым вратарём

Представитель российского голкипера «Жил Висенте» Станислава Крицюка Яго Фернадес рассказал о вариантах, которые имелись у его клиента для продолжения карьеры.

«Для меня он остаётся одним из лучших вратарей в Португалии. Все эти клубы были заинтересованы в нём, но они рассматривали его как запасной вариант, а он не хотел быть вторым вратарём, поэтому никогда не изучал возможность подписания контракта с этими клубами в таком статусе. У «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» очень сильные вратари, но эти клубы в самом деле интересовались Станиславом», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

Напомним, Крицюк защищал цвета санкт-петербургского «Зенита» с 2021 по 2022 год. Затем голкипер вернулся в чемпионат Португалии.