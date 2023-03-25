Агент Крицюка: у Станислава не было проблем из-за российского паспорта в Португалии
Поделиться
Представитель российского голкипера «Жил Висенте» Станислава Крицюка Яго Фернадес заявил, что у его клиента не возникло проблем после переезда из «Зенита» в Португалию из-за российского паспорта.
«Были ли какие-то сложности из-за российского гражданства Крицюка? В этом отношении у Стаса не было абсолютно никаких проблем, ведь он уже играл долгие годы в Португалии. Все его документы для перехода в чемпионат Португалии были в порядке. Это больше выглядело на возвращение в страну после года, проведённого в «Зените». Но я убеждён, что сейчас это невозможно сделать другим россиянам из Премьер-Лиги», — приводит слова Фернандеса Metaratings.
Напомним, Станислав Крицюк является чемпионом России в составе «Зенита» (2021/22).
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2023
-
06:35
-
06:23
-
06:05
-
06:03
-
05:38
-
05:34
-
05:21
-
04:42
-
04:39
-
04:23
-
04:17
-
03:31
-
03:21
-
02:58
-
02:50
-
02:49
-
02:48
-
02:18
-
02:07
-
01:58
-
01:49
-
01:47
-
01:24
-
00:55
-
00:49
-
00:48
-
00:45
-
00:39
-
00:38
-
00:38
-
00:23
-
00:13
- 24 марта 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:40
Партнерский контент