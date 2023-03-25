Агент Крицюка: у Станислава не было проблем из-за российского паспорта в Португалии

Представитель российского голкипера «Жил Висенте» Станислава Крицюка Яго Фернадес заявил, что у его клиента не возникло проблем после переезда из «Зенита» в Португалию из-за российского паспорта.

«Были ли какие-то сложности из-за российского гражданства Крицюка? В этом отношении у Стаса не было абсолютно никаких проблем, ведь он уже играл долгие годы в Португалии. Все его документы для перехода в чемпионат Португалии были в порядке. Это больше выглядело на возвращение в страну после года, проведённого в «Зените». Но я убеждён, что сейчас это невозможно сделать другим россиянам из Премьер-Лиги», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

Напомним, Станислав Крицюк является чемпионом России в составе «Зенита» (2021/22).