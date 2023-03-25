«Это могло изменить мою жизнь». Коло Муани — о сейве Мартинеса в овертайме финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани поделился воспоминаниями о своём ударе по воротам голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в овертайме финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре между командами (3:3, 2:4 пен.). Француз заявил, что этот момент, если бы сложился по-другому, мог изменить его жизнь.
«Это могло изменить всю мою жизнь. Я бы предпочёл забыть об этом, как и все остальные. Когда я снова пересматриваю этот момент, я вижу, что у меня было немало других возможностей. Но на поле всё происходит слишком быстро», — приводит слова Коло Муани L'Equipe.
В составе французской национальной команды в финале хет-триком отметился Килиан Мбаппе. В составе Аргентины дубль на свой счёт записал Лионель Месси, ещё одним забитым мячом смог отличиться Анхель Ди Мария.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
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