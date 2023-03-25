Гаврилов — о дебюте Тедеско в сборной Бельгии: в разгроме Швеции нет ничего особенного

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал дебют экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско в качестве главного тренера сборной Бельгии. В матче 1-го тура квалификации к Евро-2024 национальная команда Бельгии под руководством Тедеско разгромила сборную Швеции со счётом 3:0. Хет-трик оформил Ромелу Лукаку.

«Сборная Бельгии всегда была на хорошем счету — интересная команда. Но в разгроме Швеции нет ничего особенного. Бельгийцы должны отбираться на Евро-2024. Посмотрим на их дальнейшую игру, тогда можно будет говорить о перспективах Доменико со сборной Бельгии», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Тедеско возглавлял «Спартак» в период с 2019 по 2021 год.