Карпин — о ничьей с Ираном: не было понимания, как будут играть, — у них новый тренер

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча с Ираком объяснил причину ничейного результата предыдущей игры с Ираном (1:1).

«По Ирану не было понимания, как они будут играть, потому что у них был новый тренер. Вообще не было понимания: схема, принцип обороны и так далее. Смотрели только игры их нового тренера в клубах. Готовились просто ко всему.

С Ираком проще. Они пять матчей провели с нынешним испанским тренером. Играют обычно 4-2-3-1 либо 5-3-1-1. Но в футбол не схемы играют. Информации намного больше, чем с Ираном. Команда хорошая, просто нам точно не будет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч России с Ираком пройдёт завтра, 26 марта, начало — в 18:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.