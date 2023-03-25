Валерий Карпин: для сборной России матч с Ираком — самый важный с момента отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Ираком.

«Матч с Ираком — самый важный из тех, что были с момента отстранения. Потому что мы играем дома впервые за полтора года», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА решением организаций от марта 2022 года. Решение связано с эскалацией ситуации на Украине. Бан бессрочный: он может быть как снят в любой момент, так и продлён на следующие соревнования.

С ноября 2021 года сборная России не провела ни одного официального матча. Сейчас в России рассматривается вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.