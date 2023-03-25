Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниэл Карвальо сообщил, что сказал ему Федотов перед выходом на матч с 2DROTS

Даниэл Карвальо сообщил, что сказал ему Федотов перед выходом на матч с 2DROTS
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо, принявший участие в товарищеском матче армейцев с 2DROTS (1:2), вспомнил о разговоре с наставником команды Владимиром Федотовым перед выходом на поле.

«Федотов сказал: «Выходи и развлекайся». Я последовал его совету. Единственное, судья много свистел и останавливал матч. Мне кажется, арбитру стоило дать поиграть. Хотелось больше поиграть», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В 140 матчах за команду полузащитник забил 26 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с ЦСКА бразилец выиграл семь трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). В 2005 году Карвальо признали футболистом года в России. Игровую карьеру Даниэл завершил в феврале 2018 года.

Материалы по теме
Даниэл Карвальо поделился лучшим воспоминанием о ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023