Даниэл Карвальо поделился лучшим воспоминанием о ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо ответил на вопрос, какой матч в составе армейцев запомнился ему наиболее всего.
«Конечно, победа в Кубке УЕФА — это очень памятно. Но если говорить о лучшем воспоминании о ЦСКА, то это мой первый матч со «Спартаком». Это был Суперкубок России, играли на стадионе «Локомотива». Я забил в том матче», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В матче за Суперкубок России, который состоялся 7 марта 2004 года, ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счётом 3:1. В составе армейцев голами, помимо Даниэла Карвальо, отметились Сергей Семак и Дмитрий Кириченко, а за красно-белых забил Максим Калиниченко. Кубок УЕФА ЦСКА удалось завоевать в 2005 году, обыграв в финале турнира лиссабонский «Спортинг» — 3:1.
- 25 марта 2023
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