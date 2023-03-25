Даниэл Карвальо поделился лучшим воспоминанием о ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо ответил на вопрос, какой матч в составе армейцев запомнился ему наиболее всего.

«Конечно, победа в Кубке УЕФА — это очень памятно. Но если говорить о лучшем воспоминании о ЦСКА, то это мой первый матч со «Спартаком». Это был Суперкубок России, играли на стадионе «Локомотива». Я забил в том матче», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В матче за Суперкубок России, который состоялся 7 марта 2004 года, ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счётом 3:1. В составе армейцев голами, помимо Даниэла Карвальо, отметились Сергей Семак и Дмитрий Кириченко, а за красно-белых забил Максим Калиниченко. Кубок УЕФА ЦСКА удалось завоевать в 2005 году, обыграв в финале турнира лиссабонский «Спортинг» — 3:1.