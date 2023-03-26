Бускетс ещё не принял решение о продлении контракта с «Барселоной» и может уехать в МЛС

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не спешит принимать предложение клуба о продлении контракта.

Руководители «Барселоны» предполагают, что предложенный 34-летнему испанцу контракт не соответствует его ожиданиям и тому, чего оно заслуживает, но из-за проблем с финансовым фэйр-плей клуб не готов улучшить условия. Бускетс понимает, что предложения из Саудовской Аравии в финансовом плане являются намного более выгодными. Кроме того, футболист всерьёз рассматривает вариант с переездом в США, где им интересуются несколько клубов МЛС, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» предлагает полузащитнику контракт по схеме «1+1» с автоматическим продлением договора на один сезон в том случае, если Серхио проведёт определённое количество матчей.